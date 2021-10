Volevano portarle via la borsa, e, bordo di uno scooter, hanno tentato di strappargliela. Lei e’ caduta per terra, ma ha continuato a resistere, nonostante l’abbiano trascinata per alcuni metri sull’asfalto. La donna e’ riuscita cosi’ a costringere i rapinatori alla fuga. Accade a Torre Annunziata, nel Napoletano, il 7 settembre scorso. La visione dei filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale ha permesso ai carabinieri, delegati dalla procura di Torre Annunziata, di individuare i due responsabili del tentato scippo.

Si tratta di due malviventi entrambi torresi, 26 e 28 anni. Sono finiti arrestati per rapina in base a una misura cautelare in carcere emessa dal gip oplontino.