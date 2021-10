Primi disagi a Napoli in concomitanza con le manifestazioni indette in occasione dello sciopero giornale. Un gruppo di attivisti ha bloccato l’ingresso alle autostrade e alla zona commerciale del porto di Napoli occupando via Marina. “Siamo contro l’aumento della luce e del gas, i licenziamenti, il green pass, l’inquinamento delle nostre terre. Siamo – spiegano i manifestanti – per un aumento dei salari, della spesa pubblica in istruzione e sanità. Siamo stanchi di pagare le crisi sempre noi mentre i padroni continuano ad arricchirsi”. Tra gli striscioni esposti, uno recita anche “No green pass”.