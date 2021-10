Addio a Ilona Castaldo, 26 anni, la giovane vittima dell’incidente avvenuto tra la notte di martedì e mercoledì sull’Autostrada A1, all’altezza del bivio con la tangenziale di Napoli e Casoria. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre automobile una moto. Ilona viaggiava a bordo della motocicletta come passeggero, alla guida c’era un amico attualmente ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Per la giovane vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Quando gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La giovane era residente ad Afragola e l’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte.