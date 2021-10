Un uomo di 85 anni, Gaetano Di Ruocco, è morto stamane alle 6,15 in via Scafati a Santa Maria La Carità, in un incidente stradale tra due auto. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Serviranno per appurare eventuali responsabilità del conducente dell’altra auto. L’uomo ora si trova presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare, e non è in pericolo di vita.