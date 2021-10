La maggioranza a sostegno del sindaco Vincenzo Catapano perde pezzi, tre consiglieri di “Progetto Vesuviano” non votano il Rendiconto di gestione 2020. Nella serata di martedì, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, i consiglieri Nicola Carillo e Andrea Ementato, eletti con la civica a sostegno dell’attuale fascia tricolore, con un lungo intervento hanno motivato le ragioni che hanno portato alla scelta di collocarsi fuori dalla maggioranza, ritenendo non più conciliabili le differenze ideali e politiche tra il loro gruppo e l’amministrazione comunale guidata da Vincenzo Catapano. Risultato: il Rendiconto è sì passato, ma con solo 8 voti favorevoli. Si apre dunque una nuova fase politica, nella quale Catapano potrà contare su numeri ben più risicati che in passato.

«Noi abbiamo ricordato al sindaco tutte le bugie raccontate in questi anni. Dal disastro scuole all’assenza di politiche per i giovani. Dalla totale mancanza di servizi di assistenza sociale alla chiusura di ogni presidio sanitario. Dall’incapacità di far funzionare gli uffici comunali anche solo per servizi essenziali, all’evasione TARI arrivata al 76%. Dalle promesse tradite sugli impianti sportivi, alla biblioteca chiusa, al decoro urbano inesistente. Passando per la beffa sul Piano Urbanistico e sulla Zona Industriale, che ha portato tante aziende sangiuseppesi ad aprire e sviluppare altrove, fuori dai nostri confini. Tutto questo aggravato da un debito oramai insostenibile, che renderà difficilissima la ripartenza del paese quando questi signori – molto presto – andranno a casa» hanno detto dall’opposizione consiliare targata Vocenueva.