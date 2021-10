Altri due furti nelle abitazioni la notte scorsa a San Gennaro Vesuviano, presa di mira da settimana da una o forse più bande di ladri insieme alla limitrofa Palma Campania. Ad essere colpite due famiglie della zona di Via Napoli e non sono servite le ronde messe in atto dai residenti che stanno vivendo una vera emergenza. In mattinata, poi, si era sparsa la notizia di un presunto arresto di alcuni componenti della gang. Sarebbe avvenuto dopo un lungo inseguimento, ma al momento le forze dell’ordine non smentiscono né confermano.

Intanto la parlamentare sangennarese, Silvana Nappi, ha portato la questione al ministero dell’Interno: “Stamattina ho provveduto ad inviare al Prefetto ed al Ministro dell’Interno una richiesta di intervento urgente con il più ampio dispiegamento di forze dell’ordine possibile. I cittadini devono sentirsi al sicuro e non essere tentati dal mettere in atto condotte delle quali potrebbero ricredersi”.