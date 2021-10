Servizio alto impatto serale per i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata nella città oplontina e a Pompei. Durante le operazioni, sono state impiegati unità cinofile e utilizzati i metal detector per controllare l’afflusso dei numerosi giovani. A Pompei i Carabinieri hanno denunciato un 23enne per aver rubato un portafogli ad un cliente del noto centro commerciale del posto. I Carabinieri hanno fermato il giovane mentre era alla guida di uno scooter rubato a Sorrento.