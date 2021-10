Ruba nel negozio di bricolage, preso ladro di Poggiomarino. Denunciato anche uomo di Terzigno

In un negozio di bricolage gli uomini della Benemerita di Torre Annunziata hanno fermato un ladro 53enne, originario di Poggiomarino. E poi, un 46enne di Terzigno denunciato per porto abusivo di armi: in tasca aveva un tirapugni, in auto un bastone di legno di 60 centimetri. E un 25enne di origini marocchine, denunciato per droga a fini di spaccio. I carabinieri gli hanno sequestrato 7 grammi e mezzo di hashish già suddivisi in stecchette.

In più, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura due giovani assuntori di sostanze stupefacenti.