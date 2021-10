Era intervenuto per sedare una rissa tra studenti, finendo accoltellato. E’ finito in ospedale un ragazzo di 15 anni, di Roccadaspide. L’episodio si è consumato questa mattina, presso un bar davanti al plesso scolaastico: si tratta di allievi del locale Istituto Tecnico Informatico “Parmenide”. Secondo le prime ricostruzioni l’adolescente, che abita a Roccadaspide, avrebbe cercato di separare alcuni coetanei dopo una lite per futili motivi, quando un altro ragazzo ha tirato fuori un coltello, colpendolo con violenza. Giunto all’ospedale, il minorenne è stato preso in cura dai medici per una ferita al fianco sinistro.

Non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli