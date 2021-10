La Polizia Ferroviaria, a seguito dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, ha proceduto all’arresto di due cittadini di Cava de’ Tirreni, accusati di essere gli autori di una rapina commessa nel mese di marzo nella stazione ferroviaria di Torre Annunziata. I due rapinarono, accerchiarono e strattonarono un uomo, il quale venne trascinato, da uno dei rapinatori, sulla banchina della stazione ferroviaria di Torre Annunziata. Dopo di ciò i ladri derubarono la vittima dello zaino per poi fuggire. Essenziali per l’identificazione dei malviventi le telecamere di videosorveglianza della stazione.

A quanto si apprende i due hanno agito insieme ad altri complici, tra questi un napoletano di 51 anni attualmente ricercato. I cavesi sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.