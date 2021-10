Il corpo di un ragazzo è stato trovato questa mattina lungo la linea ferroviaria Caserta-Cassino, nei pressi della stazione ferroviaria di Vairano. Il giovane è stato investito da un treno che non ha fatto in tempo evitarlo. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per alcune ore. Stando ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri potrebbe trattarsi del corpo di un ragazzo di 21 anni scomparso da casa nella giornata di ieri ed è probabile che si sia trattato di un suicidio.