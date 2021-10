Una donna incensurata di 28 anni e’ stata ferita la notte scorsa in via Egiziaca a Pizzofalcone, nel quartiere di Santa Lucia a Napoli. Un colpo di pistola le ha trapassato il polpaccio. Per lei alcuni punti di sutura e 20 giorni di prognosi. La polizia ha raccolto il suo racconto che non ha convinto. Secondo quanto si apprende sarebbe l’ex fidanzata di un pregiudicato della zona. ha riferito di essere stata colpita per una rapina finita male, ma si indaga.

La donna ha detto di essere stata avvicinata sotto casa da due uomini in sella a uno scooter che hanno provato a portarle via un prezioso orologio. Si sarebbe opposta e uno dei due le avrebbe sparato un colpo di pistola per vendetta. Ma si scava anche nella vita privata della ragazza.