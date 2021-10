Tragedia nel comune di Barano D’Ischia. Nella frazione di Buonopane, appartenente al suddetto comune, è stata infatti trovata morta in casa sua una giovane ragazza di 26 anni, M.I., residente nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista. La drammatica scoperta è avvenuta intorno alle 20:30 della giornata di ieri, da parte di alcuni amici con cui la giovane avrebbe dovuto incontrarsi quella stessa sera. In seguito al ritrovamento, è stato lanciato l’allarme ai sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto con due ambulanze. Non c’è stato tuttavia nulla da fare, se non constatare il decesso.

Sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Ischia, chiamati ad accertare le cause, che sono ancora adesso ignote. Non mancano ipotesi, ma bisogna aspettare la conferma ufficiale. Risulterebbe, infine, che la giovane avesse fatto perdere le sue tracce già dalla mattinata di ieri.