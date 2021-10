Presero in ostaggio e torturarono per ore l’amante del padre, due sorelle condannate in Campania

Picchiarono e torturarono l’amante del padre dopo aversa rinchiusa in un appartamento. Arriva la condanna bis per due sorelle, Maria e Veronica Di Vece, residenti a San Nicola di Centola. La vicenda risale al 31 agosto del 2015 quando le due giovani di di 29 e 24 anni, sequestrarono una consulente assicurativa di Maratea colpevole di essere l’amante del padre. Entrambe, già condannate a 2 anni e 8 mesi di reclusione per minaccia, rapina e lesioni personali, sono state ora condannate ad altri 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, per sequestro di persona. La prima sentenza, emessa dal tribunale di Lagonegro, le due sorelle sono tornate sul banco degli imputati.

Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione per il reato di sequestro di persona ma l’avvocato Franco Maldonato, legale della donna, si era opposto evidenziando come la sua cliente fosse stata privata della libertà fisica per circa quattro ore. La richiesta fu accolta e le due sorelle, difese dagli avvocati Paolo Carbone e Pellegrino Napolitano, sono tornate in aula. Due giorni sono la condanna emessa dal giudice del dibattimento Nicola Marrone.