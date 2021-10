Un anziano di 86 anni, precipitato in un canale a Monteforte Irpino ( Avellino), è stato salvato la scorsa notte grazie all’intervento dei Carabinieri forestali e dei tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando è stata denunciata la scomparsa dell’anziano. I tecnici Cnsas hanno immediatamente iniziato le perlustrazioni nelle aree impervie nei pressi dell’abitazione dell’anziano. Dopo alcune ore l’uomo ha risposto ai richiami dei soccorritori che lo hanno individuato in un ripido canale.

L’86enne è stato quindi adagiato su una barella e recuperato, in collaborazione con i Vigili del fuoco, per essere poi affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto. Per l’anziano, dopo le valutazioni dei sanitari, non si è reso necessario il ricovero in ospedale ed è stato quindi affidato ai familiari.