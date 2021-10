Precipita dal capannone della Zeus a Torre Annunziata, Mario muore a 23 anni

E’ deceduto Mario Papa, 23enne vittima di un tragico incidente mentre si trovava a lavoro presso una nota azienda del territorio che produce materiale sportivo. I fatti ieri alla famosa Zeus. Il giovane aveva regolare contratto ed ora si sta cercando di capire le cause dell’incidente. Secondo quanto appreso, Mario era su un capannone a bordo di un muletto. Poi è precipitato da circa sei metri di altezza.

«Purtroppo Mario non ce l’ha fatta, è una tragedia immane – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. La notizia della sua morte ci ha sconvolti e lasciati sgomenti. Il primo pensiero è rivolto ai familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio abbracciandoli idealmente in questi momenti tanto drammatici quanto dolorosi, consapevoli del fatto che nessun gesto o parola potrà in alcun modo lenire la loro sofferenza». Il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino.