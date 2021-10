Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L’efficacia di questo Comando è confermata anche con l’attività per la prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio, che sta permettendo di assicurare vari malviventi alla Giustizia. I Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno denunciato una sedicente broker assicurativa, trentenne di Boscoreale (NA), ritenuta responsabile della truffa ai danni di una donna di Cesinali che l’aveva contattata nella convinzione di assicurare il suo ciclomotore: ricevuto il bonifico di 90 Euro per la stipula del contratto, la malfattrice faceva perdere le sue tracce.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti.