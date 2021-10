Ripristinato il servizio agli sportelli automatici delle Poste di Poggiomarino. Da ieri mattina, risolti i problemi tecnici sia per le Poste di via Roma che per gli uffici ubicati in zona Flocco. “Dopo settimane di disservizi e malumori, durante le quali era impossibile sia prelevare che depositare denaro, ho ritenuto opportuno segnalare l’inefficienza scrivendo direttamente alla Responsabile del Presidio Relazioni Istituzione Territoriale Area Sud Maria Lea Pettolino, la quale, con grande professionalità, si è dichiarata immediatamente disponibile a risolvere la problematica”, spiega l’assessore alla Sicurezza Raffaele Gragnaniello, impegnato da settimane ad accogliere le istanze dei cittadini in merito al disservizio.

“Il dialogo con i cittadini sarà alla base del nostro mandato – afferma il sindaco Maurizio Falanga – il nostro primo compito è quello di ascoltare i bisogni dei poggiomarinesi e batterci per la risoluzione immediata delle problematiche che denunciano”.