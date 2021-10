Longola saluta l’autunno. Sabato 30 e domenica 31 ottobre, il Parco di Longola ospiterà la festa della zucca. Il Parco Archeologico Naturalistico di Longola diventerà laboratorio didattico per bimbi dai tre ai quindici anni grazie all’Associazione Culturale ART che, assieme all’assessora Maria Carillo, sta lavorando da giorni per realizzare le varie attività in programma. “Il nostro intento resta quello di far vivere il parco di Longola anche d’autunno e d’inverno. Il nostro impegno e la nostra progettualità non cesseranno con l’arrivo dei mesi più freddi”, assicura Carillo, assessora con delega a Longola.

“Longola è il primo, e non unico, impegno preso con i cittadini e portato a termine. La bonifica prima e la valorizzazione del parco dopo ci hanno permesso di vivere una stagione estiva straordinaria, un calendario fitto di appuntamenti musicali, ludici e di disimpegno. Le luci che abbiamo riacceso su Longola, con impegno ed abnegazione, resteranno sempre accese” chiosa il primo cittadino Maurizio Falanga.