Tutto pronto per l’inaugurazione kolossal di Imperial Garden a Poggiomarino, il nuovo locale creato dalla Vg Partners dei soci Vincenzo Giugliano e Giovanni Vaccaro. Un’inaugurazione come non l’avete mai vista, recita il flyer dell’evento. L’appuntamento è per domani 20 ottobre dalle 20,30 in Via Turati, con momenti di spettacolo, effetti speciali, giochi pirotecnici, artisti e tanto altro. Un locale che si pone come un nuovo punto di riferimento della movida vesuviana e non solo, con tante specialità da degustare e sorseggiare grazie ad uno staff che nel settore ha già dimostrato di saper riscuotere successi. Intanto per il 22 ottobre è in programma la cena con l’artista Alessio, per cui c’è già quasi il sold out.

Il posto di Imperial Garden per l’evento la dice lunga: «Un’inaugurazione così non la dimenticherai facilmente: un susseguirsi di spettacoli, esibizioni, giochi pirotecnici e tanto, tanto altro! Imperial Garden ti aspetta mercoledì 20 ottobre dalle ore 20:30 per una serata che durerà fino a notte inoltrata, e che rimarrà per sempre impressa nella tua mente. Per voi abbiamo dato il nostro meglio, e non vediamo l’ora di dimostrarvelo: non fartelo raccontare, vivi questo momento con noi».