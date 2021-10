Poggiomarino, “battesimo” per Imperial Garden: locale da sogno nel Vesuviano

È stata un’inaugurazione kolossal quella di ieri per Imperial Garden a Poggiomarino, uno dei locali più belli e prestigiosi mai visti nell’area vesuviana ed anche oltre. Dunque, si parte con la nuova creatura di Vg Partners di Vincenzo Giugliano e Giovanni Vaccaro. Un locale enorme e dai mille servizi quotidiani. Ci sarà cucina a pranzo ed a cena con menu del giorno, cornetteria, grafferia, feste a tema ed eventi da lasciare a bocca aperta, così come avvenuto ieri durante l’inaugurazione. Sono 400 in totale i posti a sedere, insomma una vera e propria “cittadella della movida”. Del resto lo staff di Imperial Garden ha già mostrato di poter fare benissimo in altre avventure, garantendo competenza e divertimento.

«L’Imperial Garden ringrazia tutti i clienti amici e parenti che ci hanno onorato della loro presenza alla serata inaugurale! Grazie ad una generosa presenza, è stata una serata magica. La proprietà, si scusa con chi non ha potuto invitare personalmente, ma sono stati giorni di intensissimo lavoro… speriamo di potervi avere come nostri ospiti e clienti. La vostra presenza farà brillare ancor più il nostro Imperial Garden», scrivono i gestori sulla pagina sociale. Domani, intanto, è già tempo di eventi con la cena-spettacolo del noto cantante partenopeo, Alessio, per cui è già tutto sold out.