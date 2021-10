Poggiomarino, 7 nuove casette per il book crossing davanti alle scuole

L’associazione Archè Officina Creativa di Poggiomarino ha il piacere di presentare l’iniziativa

dedicata al mondo dei libri e alla passione per la lettura dal titolo “LibriAMO”. Un progetto

culturale e sociale in piena linea con la mission associativa. L’associazione “Archè Officina

Creativa” nasce diversi anni fa con l’obiettivo di occuparsi di promozione sociale e culturale

operando attivamente sul proprio territorio attraverso iniziative ed eventi con l’obiettivo di

coinvolgere i cittadini e creare momenti di condivisione. L’associazione è fortemente impegnata sul profilo culturale promuovendo e gestendo eventi, incontri e giornate dedicate alla lettura, al cinema, alle tradizioni popolari, alla musica e agli eventi enogastronomici.

Lo spazio

All’esterno della sede associativa, sita in Piazza Pizzo Lampione, nel luglio 2020, è stato allestito uno spazio book crossing aperto e fruibile da tutti i cittadini che amano leggere, un angolo dedicato al prestito libero e gratuito di libri per la costruzione di una grande rete di lettori, un modo per condividere storie e personaggi della letteratura che più abbiamo amato e che ci hanno emozionato.

L’iniziativa ha riscosso un grandissimo successo ed è in piena attività tanto da spingerci a voler creare nuovi spazi in punti nevralgici del territorio, come gli edifici scolastici.

Dagli USA alle grandi città europee, ora una vera rete di book crossing anche a Poggiomarino per una grande iniziativa culturale ma anche un importante esercizio di civiltà e di rispetto per un bene comune.

I punti

I nuovi punti sul territorio saranno 7 e coinvolgeranno le aree esterne dei seguenti istituti scolastici:

Istituto Comprensivo Poggiomarino 1-Capoluogo;

Secondo Circolo Didattico di Poggiomarino;

Istituto Comprensivo “DE FILIPPO” di Poggiomarino.

Venerdì 29 ottobre 2021 l’associazione alla presenza delle dirigenze scolastiche e di una

rappresentanza del corpo docenti e degli alunni, procederà all’inaugurazione delle casette che saranno attive fin da subito per lo scambio libero e gratuito destinato non solo a tutto il pubblico scolastico ma anche a tutti i cittadini appassionati di lettura.