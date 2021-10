A soli tre giorni dall’arresto operato dai carabinieri di Torre Annunziata, il Gip ha condiviso la tesi del difensore di S. G., l’avvocato Antonio Iorio del Foro di Torre Annunziata. Arrestato sabato sera in Boscotrecase per aver coltivato e detenuto ai fini di spaccio ben 48 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Tradotto in carcere a Poggioreale, si è tenuta udienza di convalida dell’arresto e contestuale interrogatorio. Il Pm chiede il carcere per il pregiudicato, il Gip invece accoglie le deduzioni difensive ed applica a S.G. la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria!

Decisione, quella del Gip, che a fronte della richiesta del Pm di applicazione del carcere, condivide le argomentazioni e la tesi sostenuta dall’avvocato Antonio Iorio che è riuscito a dimostrare la non particolare offensività della condotta tenuta dal suo assistito.