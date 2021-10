Due carabinieri sono rimasti feriti in seguito all’aggressione da parte di un esagitato, un 40enne di Altavilla Irpina. Quest’ultimo si aggirava lungo corso Garibaldi in evidente stato di agitazione, determinando forti momenti di apprensione tra la popolazione. Di qui la richiesta di intervento all’Arma. Quando sono arrivati i militari si è scagliato contro di loro, dopo averli minacciati e aver proferito frasi ingiuriose.

Bloccato e condotto in caserma, con non poca fatica i Carabinieri sono riusciti a consentire l’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio disposto dal sindaco. Il 40enne è finito denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali.