Colpi di pistola tra i palazzo di un popoloso rione di Avellino. Intorno alle 13, in seguito di segnalazione sul 113 per colpi d’arma da fuoco, personale di Squadra Mobile e della Sezione Volanti è intervenuto in contrada Quattrograne, dove ha constatato la fondatezza della segnalazione. Da una prima ricostruzione ignoti, a bordo di un’auto avrebbero esploso due colpi d’arma da fuoco. Non si sono registrati feriti.

Nel mirino sarebbe finito un pregiudicato della zona, che è stato ascoltato dalla polizia. Indagini in corso per fare piena luce, si ipotizza l’agguato o un atto intimidatorio. Paura notevole tra i residenti.