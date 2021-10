Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli è morto per covid a Lecce dove era ricoverato da due settimane dopo aver rifiutato di farsi vaccinare ed essere stato contagiato. Gravi sono le condizioni del compagno di pattuglia, un militare originario di Matino anche lui non vaccinatosi per scelta e ricoverato presso il nosocomio salentino. Il contagio sarebbe avvenuto durante il servizio e avrebbe coinvolto anche un terzo carabiniere, quest’ultimo asintomatico, che è in isolamento nella sua abitazione di Casarano.

“L’episodio è e resta triste e amaro, ci lascia attoniti e addolorati nella constatazione che un collega non c’è più ed altri ancora lottano per guarire, ma al contempo deve esserci da chiaro monito e farci riflettere: il virus c’è ancora e miete silenziosamente vittime e le miete servendosi proprio di noi”, fa sapere il sindacato Unarma.