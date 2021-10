L’obesità infantile e non, risulta essere una vera piaga cruciale per il nostro organismo umano i fattori correlati ai diversi squilibri alimentari riportano danni irreversibile al nostro interno, la foto descrive un eccesso di lipidi come ostruisce il normale deflusso sanguigno corporeo, tutto ciò può causare infarto a carico del sistema muscolare cardiaco o mancanza di flusso sanguigno nei rimanenti organi vitali.

Le cause del diabete di tipo 1 sono sconosciute, mentre quelle di tipo 2 sono molto chiare; il pancreas organo funzionale di diversi enzimi digestivi, non produce abbastanza insulina o meglio l’organismo non può utilizzare quella che viene prodotta per sopprimere i macro nutrienti inseriti normalmente.