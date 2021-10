Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Pompei, quando qualcosa è andato storto nella cucina dello storico ristorante Zì Caterina di via Roma a Pompei. All’interno è infatti divampato un incendio che presto ha lasciato uscire una densa nube di fumo fino all’esterno. Tanto il panico sul posto con i pompieri arrivati subito sul luogo e che hanno evitato il peggio limitando i danni per il famoso locale meta dei tanti turisti della città mariana e degli Scavi. Secondo quanto si apprende potrebbe essere stata una friggitrice malfunzionante a fare innescare il rogo.

Caos sul posto, con i soccorsi e le fiamme che hanno chiaramente messo in tilt la circolazione in uno degli orari di punta a Pompei. Per fortuna non si registrano feriti né danni troppo ingenti.