Continua a Palma Campania il programma di celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Il nuovo ciclo di appuntamenti, promosso dall’assessorato alla Cultura di Palma Campania, è fissato a partire da venerdì 8 ottobre, quando presso il teatro comunale alle ore 18:00 si svolgerà la presentazione del volume “Dante pop. La Commedia nei media popolari” del professor Gerardo Santella. A seguire, l’apertura della mostra di libri illustrati e reperti danteschi della collezione P.G.S e di suggestioni dantesche nella pittura di Errico Mario. La stessa sarà visitabile da sabato 9 ottobre a venerdì 15 ottobre.

“Palma Campania – afferma l’assessore alla Cultura, Elvira Franzese – è ancora al centro di iniziative culturali di richiamo nazionale. Non abbiamo mancato di valorizzare in maniera inedita i 700 anni di Dante Alighieri con la preziosa collaborazione di studiosi del nostro territorio che ci restituiscono una nuova chiave di lettura del sommo poeta, con documenti di grande interesse. Un appuntamento assolutamente da non perdere che vedrà il pieno coinvolgimento anche di una rappresentanza dei nostri studenti”

“Credo che un’iniziativa di questo tipo su Dante Alighieri – aggiunge il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma – sia unica nel suo genere. Sarà un viaggio attraverso immagini e documenti inediti che per molti aspetti sono sorprendenti e che ci fanno capire come le suggestioni del sommo poeta siano state rielaborate non solo da artisti di ogni tempo, ma anche rappresentate in tanti oggetti di uso quotidiano. Orgogliosi che questo viaggio parta come sempre dalla nostra Palma Campania”