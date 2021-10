Catene e blocchi di cemento per allargare lo spazio per i clienti, sosta selvaggia con decine di scooter sequestrati. Sono alcuni dei fronti che hanno visto in campo i Carabinieri della compagnia Centro nei Quartieri spagnoli di Napoli, durante gli interventi per la movida sicura nelle aree più affollate da turisti e residenti: 120 le persone identificate, 52 i veicoli passati al setaccio, in marcia e in sosta. Proprio sulla sosta selvaggia i militari hanno concentrato la loro attenzione. 34 tra scooter e moto sono state sequestrati e rimossi con carro attrezzi perché parcheggiati senza alcun criterio tra i vicoli dei quartieri, tutti senza copertura assicurativa. Alcuni erano posizionati davanti ai portoni di edifici, rendendo problematico l’ingresso ai residenti. I militari hanno poi rimosso paletti, catene e blocchi di cemento posizionati abusivamente davanti ad alcune attività commerciali.

Un 30enne incensurato del posto è stato denunciato per resistenza e oltraggio alle forze dell’ordine. Percorreva in auto Vico Canale a Taverna Penta quando i carabinieri lo hanno fermato e controllato. Ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha poi insultato i militari.