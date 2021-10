“Come vi annunciammo, sono stati riaperti i termini per accedere ai voucher libri per gli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado nel territorio di Ottaviano. C’è tempo fino al 22 ottobre per presentare la domanda, registrandovi a questo link:

http://www.telemoney.cloud/registrazioneBuono.xhtml… qui, invece, l’avviso sul sito internet del Comune: http://www.comune.ottaviano.na.it/…/po/mostra_news.php… “. Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.