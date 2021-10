«Sulla home page del sito del Comune di Ottaviano (www.comune.ottaviano.na.it) trovate due iniziative molto importanti: il voucher “smile”, cioè 200 euro che è possibile spendere presso i centri sportivi e ricreativi fino a dicembre, e i contributi per il rimborso dei canoni di locazione (fino a 1000 euro) e delle utenze domestiche (fino a 500 euro). Consultate il sito e leggete con attenzione i requisiti e le modalità per presentare le domande». A scriverlo sui social è il sindaco di Ottaviano Luca Capasso.

«Voglio ringraziare il consigliere delegato alle politiche sociali Ferdinando Federico e l’assessore all’istruzione Virginia Nappo per l’impegno profuso nell’aver messo in campo l’ennesimo aiuto a chi è stato danneggiato da questa crisi sanitaria ed economica. Come spesso ripeto, dalla pandemia si esce tutti insieme».