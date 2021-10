Ottaviano, arriva il bus che collegherà tutti i quartieri della città

“Siamo al lavoro per la “circolare Ottaviano”, il servizio che collegherà le strade della nostra città con una navetta. Oggi abbiamo incontrato i rappresentanti dell’Eav per definire orari e percorsi. Favoriremo la mobilità interna e metteranno in collegamento le zone esterne con il centro cittadino”. Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

“È un grande passo avanti per la mobilità sostenibile a Ottaviano. Ringrazio l’Eav per la disponibilità, in particolare il presidente Umberto De Gregorio, gli ingegneri presenti all’incontro e l’assessore con delega ai trasporti Virginia Nappo, che sta lavorando da tempo a questo progetto importante EAV – Ente Autonomo Volturno srl”.