“Abbiamo avviato le procedure per la gara per i lavori del nuovo polo scolastico dedicato all’infanzia in via Pacioni, destinato a sostituire il vecchio edificio che ospitava la Scotellaro; e abbiamo avviato l’iter la realizzazione di nuove aule alla Zabatta, che ospiteranno la classe “Primavera””. Ad annunciarlo sui social è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

“Siamo da sempre in prima linea per le nostre scuole e per i nostri ragazzi, perché è essenziale che la loro vita abbia qualità, servizi adeguati, attenzione massima”.