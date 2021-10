Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e della squadra mobile e i militari del comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, delle unità cinofile antidroga della guardia di finanza e di personale dei vigili del fuoco, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona denominata “Annunziata”, nel rione Penniniello, via De Simone, via Marconi, piazza Giovanni XXIII° e sul lungomare di Torre Annunziata. Gli operatori hanno effettuato un controllo in via Grazie, presso uno stabile diroccato, dove hanno rinvenuto, tra alcuni cumuli di materiale di risulta, una pistola glock, risultata rubata a Roma nel 2009, 28 munizioni calibro 40. Rinvenute, all’interno di un calzino, anche 77 sim-card telefoniche.

Nel corso dell’attività sono state identificate 164 persone, di cui 54 con precedenti di polizia, controllati 83 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca e contestate 5 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata esibizione dei documenti di circolazione e divieto di sosta. Una persona è stata denunciata per guida senza patente poiché recidiva nel biennio.