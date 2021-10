Italgas informa che è in corso la riattivazione della fornitura del servizio gas per tutti i clienti in Campania delle società Italiana Energia Gas e Luce srl e New Energy Gas e Luce srl ai quali nei giorni scorsi era stata sospesa «invocando una condizione di morosità dimostratasi poi inesistente». Italgas ha preso la decisione di riattivare le forniture senza attendere la soluzione della vicenda che vede contrapposte «le suddette società – entrambe estranee al Gruppo Italgas – a conferma del livello di qualità del servizio che intende garantire nei Comuni in concessione».

A tal fine, Italgas chiede «la massima collaborazione agli interessati evidenziando che l’intervento non comporta nessun onere per i clienti né la sottoscrizione di alcun impegno. Una specifica che si rende necessaria poiché molti dei clienti interessati dalla vicenda stanno ricevendo dalle suddette società messaggi fuorvianti che, di fatto, ostacolano l’attività dei tecnici Italgas». «Per accelerare le operazioni, in qualche caso sarà necessario sostituire il contatore del gas; quello rimosso sarà custodito da Italgas per tutto il tempo necessario alla risoluzione della controversia tra le suddette società e al rapporto commerciale con i rispettivi clienti finali», conclude la nota Italgas.