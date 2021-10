Sono 9 casi i casi di Covid in un plesso scolastico delle scuole medie a Somma Vesuviana, nel Napoletano. Ad annunciarlo, il sindaco Salvatore Di Sarno. La scuola interessata e’ in via Aldo Moro, la Summa Villa, che fa parte delle medie San Giovanni Bosco – Summa Villa. Contagiati 7 studenti e 2 insegnanti. Il plesso rimarra’ chiuso fino al 3 novembre e le classi che vi afferiscono continueranno l’attivita’ in dad.

“Chiedo a tutti i cittadini un senso di responsabilita’ profonda e dunque di indossare tassativamente la mascherina quando si parla con altre persone, mantenere il distanziamento, evitare feste, assembramenti e soprattutto evitare di entrare in ambienti chiusi senza indossare la mascherina e igienizzare le mani. Ricordo che e’ importante vaccinarsi, ma non basta. Anche chi ha fatto due dosi di vaccino deve continuare a rispettare le norme di sicurezza sanitaria”, appello del primo cittadino.