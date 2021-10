Circa 150 davanti alla Cattedrale, con il busto di San Gennaro, 400, forse 500 in Piazza Dante. Un terzo presidio è annunciato in serata in piazza San Domenico Maggiore, nel centro antico della città. Sembra prendere forza l’ area “no green pass” di Napoli, a sostegno della protesta dei portuali di Trieste, salutati da striscioni e cartelli. Il “presidio Duomo” invita all’unità, ma l’appello – dice uno degli organizzatori – non è stato raccolto dal “presidio Dante”, altra ala dell’area anti-green pass, guidato da un coordinamento che ha già annunciato una nuova manifestazione per sabato prossimo. In piazza Dante, ci sono tamburi che rullano al grido “corteo-corteo”. Ma la Questura non lo ha autorizzato. “Lo faremo sabato prossimo” annuncia al microfono un esponente del coordinamento, ma una parte della piazza vuole farlo subito.

Tra le due piazze, le parole d’ ordine sono le stesse: no all’odiato lasciapassare verde, libertà di vaccinarsi o meno, libertà di lavoro, dimissioni del governo Draghi e del ministro Speranza. Su un banchetto si raccolgono firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per “l’abolizione immediata dello stato di emergenza”. Sventolano bandiere del Regno delle Due Sicilie, ma si vedono anche cartelli che chiamano alla “unità proletaria contro il capitale”. Al microfono, un rappresentante degli “Studenti contro il green pass” che distribuisce volantini (“il green pass è una misura politica di controllo sociale”) legge un lungo proclama ideologico. Il coordinamento tenta di mediare: “chi vuole fare il corteo è libero di farlo, ma dobbiamo dirvi che non è autorizzato”. Alla fine, non si farà