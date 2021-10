“San Giuseppe Vesuviano piange la giovane vita di Nello Pagano, appena 27enne, vittima di un terribile incidente stradale sull’autostrada A30, travolto da un autotreno mentre con il suo furgone tornava da una giornata di lavoro presso l’area mercatale di Marcianise. A nome di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la città, a tutti i cari di Nello ci stringiamo forte”. A scriverlo sui social è il sindaco, Vincenzo Catapano.

“Iddio lenisca il loro dolore per una perdita che tutti avvertiamo come ingiusta, così straziante ed inaspettata. Nello riposi in pace”, conclude il primo cittadini ricordano il giovane padre e lavoratore.