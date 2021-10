Circa 140 chilometri di strade e 36 piazze. Questi i numeri del progetto ‘Illuminiamo Napoli’ della Camera di Commercio di Napoli in vista delle festività natalizie. “Illuminiamo Napoli per un Natale che sia un segno di ripartenza e rinascita dopo quasi due anni di buio dell’economia e della socialità – ha detto il presidente dell’ente camerale, Ciro Fiola – Abbiamo approvato un progetto per illuminare quasi 140 chilometri di strade e 36 piazze di Napoli e dalla prima settimana di novembre saremo pronti ad accendere le luci. Siamo in linea con le grandi capitali europee che fanno brillare le luminarie natalizie da novembre fino a dopo l’Epifania”.

L’installazione è partita dalle periferie per poi arrivare al centro della città. “Per la prima volta illuminiamo le sei piazze di Scampia – ha aggiunto Fiola – strade come via Santa Teresa al Museo, via Miano. Oltre al centro commerciale di Napoli che sarà ancora più bello”. Il progetto è frutto di un bando europeo del valore di 2,2 milioni di euro e prevede l’installazione delle classiche luminarie integrate con addobbi tridimensionali nelle principali piazze cittadine. Tra questi un Babbo Natale alto dieci metri da collocare in piazza Municipio e un albero luminescente alto 40 metri in piazza del Plebiscito.

“Su questi progetti attendiamo solo il parere della Sovrintendenza, che credo arriverà questa settimana – ha concluso Fiola -. Per piazza Vittoria, dove abbiamo fatto un test temporaneo, stiamo preparando un progetto specifico che presenteremo oggi e che si integra anche con un’ipotesi di rigenerazione della piazza”.