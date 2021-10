“Dopo un bel periodo di valutazione dove ci siamo confrontati anche con il Sindaco Luca Capasso e l’Assessore Biagio Simonetti , abbiamo deciso di non organizzare l’edizione 2021 dei Mercatini al Castello. Il contesto di speranza e di rinascita che stiamo vivendo, purtroppo non fornisce le giuste rassicurazioni necessarie a far partire una macchina organizzativa così importante e complessa. Partire, per poi rischiare di compromettere il tutto in corso d’opera, sarebbe come cancellare anni di traguardi ambiti e soddisfazioni in cui Ottaviano è stato il fulcro del Natale. Meglio attendere un anno ancora per poi tornare, facendolo veramente”. A comunicarlo sui social sono gli organizzatori della rassegna natalizia che prima del Covid attirava migliaia di persone a Ottaviano.

“Il nostro grazie va comunque a chi negli anni si è sempre schierato al nostro fianco come le Istituzioni, gli espositori e le migliaia di visitatori che fanno da cornice ad un evento eccezionale. Il Natale però non passerà inosservato. Più che una promessa, questa potrebbe essere un’anticipazione”.