E’ stata chiusa al traffico, in serata, l’uscita della tangenziale di Fuorigrotta in direzione Soccavo-Pianura, a causa di una voragine apertasi a lato della carreggiata di via Rotondella. Sul posto la Polizia municipale di Napoli. Lo sprofondamento si aggiunge a quello di via Cinthia, entrambi sono conseguenze della bomba d’acqua abbattutasi nel pomeriggio sulla zona occidentale di Napoli e l’area flegrea.

Un’altra voragine si è aperta nel tardo pomeriggio in via Cinthia, nella zona occidentale di Napoii, nei presso del Centro Commerciale Azzurro, e dell’ uscita della Tangenziale di Fuorigrotta. La mancata tenuta dei tombini,, sotto la pioggia insistente caduta per tutto il pomeriggio, ha creato un vero e proprio fiume di acqua, che h creato difficoltà agli automobilisti.