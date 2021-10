Un nuovo avviso di allerta meteo, a partire dalle 12 di domani e per le successive 24 ore, è stato emesso dalla protezione civile della Campania. In particolare si prevedono precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali e un rischio idrogeologico localizzato.È attualmente in vigore su alcuni settori della Campania (in dettaglio: zona 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2 – Alto Volturno e Matese, 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 -Tusciano e Alto Sele; 6 -Piana Sele e Alto Cilento; 8 -Basso Cilento) una allerta meteo di colore Giallo che terminerà alle 6 di domani mattina, mercoledì 6 ottobre.