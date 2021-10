Sconcerto e dolore in Irpinia per la scomparsa improvvisa del cardiologo Gennaro Bellizzi. Un malore questa mattina lo ha stroncato. Il dottore Bellizzi era primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, di cui era stato anche direttore sanitario. Aveva 63 anni. Fratello dell’attuale comandante provinciale di Avellino dei vigili del fuoco, Bellizzi – padre di cinque figli – era impegnato anche in attività sociali e politiche con l’associazione Controvento.

Anni addietro, il fratello Mimmo, assessore comunale ad Avellino ed ex atleta, morì a causa di una malattia che non gli diede scampo. Diversi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto i familiari. Tra cui quello del sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza. I funerali del dottore Gennaro Bellizzi si terranno oggi, venerdì 29 ottobre, nella chiesa di San Ciro alle ore 15, partendo da via Campane numero 8.