Aveva 48 anni ed a stroncarla sarebbe stato un malore improvviso. È lutto a Somma Vesuviana per Flavia De Falco, professionista e moglie del celebre pasticciere Antonio Masulli. Dolore anche dal parroco don Nicola De Sena: «Somma Vesuviana piange la prematura scomparsa di Flavia, moglie di Antonio Masulli dello storico bar Masulli. Flavia, giovane mamma, donna bella e solare dagli occhi colore del cielo e un sorriso splendente per tutti, era benvoluta da tutti i clienti e non solo. Una morte assurda e inaccettabile che ha scosso la città. Ogni parola diventa superflua e non ci resta che associarsi al dolore della famiglia Masulli».

Anche il parlamentare sommese, Gianfranco Di Sarno, ha espresso il suo dolore: «Questo pomeriggio la comunità Sommese è stata colpita da un grave lutto, la morte prematura della carissima Flavia. Attoniti partecipiamo tutti all’immenso dolore della famiglia Antonio Flavia Masulli e dei bambini».