Boscoreale piange la scomparsa di Mario De Martino, storico imprenditore nel settore della pietra lavica. Con il fratello Pasquale, anche lui deceduto, si è occupato da sempre della lavorazione della pietra. Da tempo si era ritirato dalle scene a causa di un brutto male che l’aveva colpito. Ha provato a combatterlo con tenacia e coraggio ma purtroppo non ce l’ha fatta. Padre di Maria, esponente Fi e di Carmen e Gianluigi, aveva anche tre nipoti. Lasia la moglie Anna e l’intera famiglia.

La notizia della morte di Mario De Martino ha sconvolto l’intera comunità di Boscotrecase, sono tantissimi i messaggi di cordoglio in suo ricordo. In molti lo ricordano come un imprenditore per bene, dedito al suo lavoro ma soprattutto alla famiglia.