Nel concorso del 23 ottobre, riporta Agipronews, in regione registrare vincite 45.500 euro. La prima vincita ha premiato un giocatore di Ottaviano, in provincia di Napoli, che ha portato a casa 23 mila euro, mentre la seconda è arrivata a Napoli del valore di 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 926,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.