Lavori in corso per la messa in sicurezza, sospese le attività didattiche della primaria dell’istituto comprensivo “Matilde Serao” (nella foto). «Si comunica alle famiglie e ai docenti che da oggi le attività della scuola primaria saranno sospese per il completamento dei lavori disposti dal comune di Volla e avviati nelle ore pomeridiane di venerdì. Le attività scolastiche riprenderanno al termine degli interventi di messa in sicurezza del plesso e al rilascio da parte dell’Ente locale di relativa attestazione di esecuzione a regola d’arte. Si confida, anche in considerazione delle assicurazioni avute dai responsabili comunali, nella ripresa delle attività il prima possibile» ha scritto il dirigente scolastico Claudio Rullo nell’apposita circolare con la quale ha ufficializzato la novità.

Giovedì scorso, a seguito di sopralluoghi effettuati dal dirigente scolastico con l’assistenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto e dei tecnici del Comune di Volla, sei aule della primaria, presentando nuovamente evidenti ed estese tracce di infiltrazioni d’acqua piovana dai soffitti e dalle pareti, erano state chiuse. A seguire, l’avvio dei lavori, che hanno portato Rullo a disporre la sospensione delle attività dell’intera scuola primaria.