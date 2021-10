Cartelloni stradali rubati in un cantiere. Ma i ladri non restano impuniti: sono stati acciuffati dai carabinieri della stazione di Volla intervenuti assieme ai colleghi della sezione Radiomobile di Torre del Greco. Finiscono agli arresti domiciliari un 32enne e un 42enne, sorpresi in via Montanino a bordo di una utilitaria: nel cofano alcuni cartelloni stradali appena sottratti.