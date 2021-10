Tragedia nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre a Potenza. La trentenne Dora Lagreca è precipitata da un appartamento al quarto piano in via Di Giura, nel quartiere Parco Aurora. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 3 di notte nell’abitazione dove la ragazza vive con il fidanzato. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Potenza, diretti dal capitano Alberto Calabria. Oltre che la pista dell’incidente non viene esclusa dagli inquirenti l’ipotesi dell’estremo gesto. La giovane era originaria di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, ma da alcuni anni si era trasferita a Potenza dove ha perso la vita ieri sera.

La salma della giovane si trova presso l’obitorio dell’ospedale San Carlo a disposizione dell’autorità giudiziaria. In queste ore i familiari stanno ascoltando familiari e amici dalla ragazza. La notizia si è velocemente diffusa nella città di origine di Dora Lagreca lasciando senza fiato l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane condivisi su Facebook.